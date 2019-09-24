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Из-за операции на ноге Никита Михалков приостановил съемки

Режиссер был вынужден отложить работу над картиной «Шоколадный револьвер».

Из-за операции на ноге Никита Михалков приостановил съемки

О состоянии здоровья режиссера слухи ходят больше месяца. С тех пор, как Никита Сергеевич появился с тростью и в гипсе на фестивале «Таврида» в Крыму. Тогда же сообщалось, что при операции по замене сустава народному артисту якобы занесли инфекцию.

Потребовалась повторное хирургическое вмешательство. В итоге, Михалков снова оказался в больнице.

Никита Михалков
КП: Михаил Фролов

Операцию режиссеру «Утомленных солнцем» провели 22 сентября, сообщает сайт «Дни.ру». Михалков чувствует себя удовлетворительно, однако прямо сейчас не может приступить к работе. А потому съемки картины «Шоколадный револьвер», к которым уже было все готово, начнутся лишь в начале 2020 года.

А вот сам Никита Сергеевич по-прежнему не жалуется на недуг и уж тем более не дает комментариев на эту тему. Мэтр уверен, что существуют куда более любопытные темы для разговоров.

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Тэги:

«Шоколадный револьвер»Никита Михалков
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Из-за операции на ноге Никита Михалков приостановил съемки
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