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Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери

Анна поблагодарила людей, которые искренне желают ее семье добра.

Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери
Дочь Заворотнюк. фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу. Вскоре коллеги и знакомые подтвердили, что актриса борется с раком мозга. Однако никто не мог точно сказать, где находится любимая россиянами актриса и в каком она состоянии. Ни представители главной «няни» страны, ни ее родные не дают комментарии. При этом муж артистки Петр Чернышев на время прервал гастроли с ледовым шоу, чтобы побыть с женой. Его видели в одной из больниц столицы.

Приехала в Москву и старшая дочка Заворотнюк Анна, которая давно живет в Нью-Йорке. На фоне тревожных слухов она перестала делать публикации в соцсетях. Ее тоже видели в больнице с воздушными шариками. А накануне появилась информация, что на связь с девушкой выходили сотрудники телепередачи Андрея Малахова и предлагали ей 15 миллионов рублей, чтобы дочь актрисы в студии рассказала о состоянии своей мамы.

После таких известий Анна больше не смогла молчать. Она сделала официальное заявление в соцсети. «Ответственно заявляю, что „новость“ о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова — фейк. Ни сам Андрей Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались», — написала она.

Девушка попросила журналистов относиться к фактам ответственно. «Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию», — отметила дочь Анастасии. «Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает добра», — добавила она.

Напомним, что ранее в прессу поступала противоречивая информация. Якобы Заворотнюк впала в кому, а потом у нее развилась пневмония. А затем появились новости о том, что актриса вовсе не впадала в кому, но находится в тяжелом состоянии. Поклонники надеются, что скоро Анастасии станет лучше и тогда она сама прольет свет на то, что с ней произошло.

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Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери
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