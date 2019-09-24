Антон Табаков объяснил, почему не сразу принял союз отца и Зудиной

Ресторатор признался, что их отношения с папой были натянутыми.

Актер и ресторатор Антон Табаков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что не сразу принял роман своего отца с тогда еще совсем молодой актрисой Мариной Зудиной. Ему было очень обидно за мать Людмилу Крылову, которую оставил отец.

«Был период, когда наши взаимоотношения с отцом были натянутыми. Но со временем все встало на свои места. Когда у отца от Зудиной родился сын Паша, то я пришел к нему и поздравил его с этим радостным в жизни событием. При этом мой сын Никита смотрел на крохотного Пашу и все никак не мог понять, почему этот ребенок приходится ему дядей», — заявил Антон Табаков.

Также он признался, что первое время недолюбливал Зудину, которая, по сути, разрушила крепкую, как всем казалось, семью его отца.

«Мало людей знают всю суть этого расставания моих родителей. Правду знают только я, сестра, мама и уже не существующий папа. Все остальное история и у каждого она своя», — философски и загадочно высказался Антон Табаков.