НОВОСТИ

Антон Табаков объяснил, почему не сразу принял союз отца и Зудиной

Ресторатор признался, что их отношения с папой были натянутыми.

Антон Табаков объяснил, почему не сразу принял союз отца и Зудиной
Олег Табаков ушел к Марине Зудиной от первой жены/globallookpress.com

Актер и ресторатор Антон Табаков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что не сразу принял роман своего отца с тогда еще совсем молодой актрисой Мариной Зудиной. Ему было очень обидно за мать Людмилу Крылову, которую оставил отец.

Антон Табаков. Фото
Антон Табаков рассорился с отцом из-за Зудиной/globallookpress.com

«Был период, когда наши взаимоотношения с отцом были натянутыми. Но со временем все встало на свои места. Когда у отца от Зудиной родился сын Паша, то я пришел к нему и поздравил его с этим радостным в жизни событием. При этом мой сын Никита смотрел на крохотного Пашу и все никак не мог понять, почему этот ребенок приходится ему дядей», — заявил Антон Табаков.

Также он признался, что первое время недолюбливал Зудину, которая, по сути, разрушила крепкую, как всем казалось, семью его отца.

«Мало людей знают всю суть этого расставания моих родителей. Правду знают только я, сестра, мама и уже не существующий папа. Все остальное история и у каждого она своя», — философски и загадочно высказался Антон Табаков.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Антон ТабаковЛюдмила КрыловаМарина ЗудинаОлег ТабаковПрограмма "Судьба человека"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Антон Табаков объяснил, почему не сразу принял союз отца и Зудиной
Интересно?
Поделись с друзьями: