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Следствие опровергло причастность Ирины Круг к убийству мужа

Ранее тверская журналистка заявляла, что видела, как Ирина обнимается с одним из членов банды «Волков».

Следствие опровергло причастность Ирины Круг к убийству мужа
Ирина Круг/Фото: Борис Кудрявов/КП

Следственный комитет опроверг причастность Ирины Круг к гибели мужа Михаила. На итоговой пресс-конференции, организованной «Комсомольской правдой», силовики рассказали, что проверяли озвученную журналисткой Галиной Жевновой версию о том, что Круг могла быть причастна к гибели супруга, ведь ее якобы видели обнимающейся членом банды «Тверские волки» Александром Агеевым. Тогда Жевнова утверждала, что миловалась вдова в ресторане «Лазурный».

Алина Дубасова, следователь по особо важным делам, акцентировала внимание, что улик, доказывающих знакомство «Волка» с вдовой не найдено, подтверждающих снимков также нет. На опознании 2008 года Круг не смогла с уверенностью сказать, был ли действительно Агеев в доме, поскольку на момент вторжения нарушитель был в маске. В целом, обвиняемые Веселов и Агеев были очень похожи между собой, именно поэтому вдова не была уверена, кто именно совершил нападение.

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Ирина КруграсследованиеТверские волкиубийство Михаила Круга
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Следствие опровергло причастность Ирины Круг к убийству мужа
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