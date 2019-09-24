Меган Маркл сняла дорогое кольцо на время тура по Африке

Герцоги Сассекские Гарри и Меган отправились в Африку. Представители британской королевской семьи выступили перед жителями ЮАР в городе Кейптауне. В своей речи Меган Маркл отметила, что она цветная женщина и поэтому чувствует себя солидарной с местным населением.

Освещая поездку принца и его супруги, английская пресса сразу отметила, что женщина сняла дорогое помолвочное кольцо, которое ей дарил Гарри. Как пишет Daily Mail, вместо украшения с бриллиантами за 140 тысяч фунтов стерлингов (примерно, 11 миллионов рублей) на пальце герцогини красовался перстень с бирюзой всего за 200 фунтов. Обручальное же кольцо осталось на месте.

Сообщается, что Меган решила быть сдержанной в присутствии граждан весьма бедной страны и не привлекать внимание дорогими украшениями.

На ваш взгляд, правильно ли поступают королевские особы, стараясь казаться проще?