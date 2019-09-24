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Антон Табаков рассказал, почему не смог ужиться с первыми двумя женами

По словам актера и ресторатора, у него не совпадали интересы с супругами.

Антон Табаков рассказал, почему не смог ужиться с первыми двумя женами
Антон Табаков рассказал о первых двух женах/globallookpress.com

Сын актера и режиссера Олега Табакова Антон стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своих неудавшихся браках. Первый раз он женился в 18 лет. Как он сказал, ему хотелось уйти от родительской опеки. Девушку звали Евгения. Она трудилась медсестрой в московской поликлинике.

Антон Табаков. Фото
Антон Табаков не нашел счастья в первых двух браках/globallookpress.com

На свадьбе был режиссер Никита Михалков. Он встал и произнес тост: «Давайте выпьем за учебно-тренировочный брак». С Женей мы были вместе где-то 2,5 года. Наверное, у нас не совпадали интересы, поэтому мы разошлись. Не всегда находили темы для разговоров», — заметил Антон Табаков.

Через какое-то время он женился на литературном редакторе театра «Современник» Асе Воробьевой. Но и в этом браке Антон не нашел своего счастья. «Трудности помешали нам продолжать жить вместе», — сказал он.

Интересно, что в будущем Воробьёва стала женой актера Михаила Ефремова. У них появился сын Никита. Людская молва считала, что это ребенок Антона Табакова. «Мы действительно какое-то время не были с Асей в разводе. А они уже жила с Ефремовым. Отсюда и слухи. Но это не мой ребенок. Наши с Мишей отношения никак не пострадали», — сказал сын Олега Табакова.

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Тэги:

Антон ТабаковАся ВоробьеваБорис КорчевниковМихаил ЕфремовПрограмма "Судьба человека"
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Антон Табаков рассказал, почему не смог ужиться с первыми двумя женами
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