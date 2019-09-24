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Следствие опровергло вину Агеева в убийстве Михаила Круга

В певца стрелял Дмитрий Веселов.

Следствие опровергло вину Агеева в убийстве Михаила Круга
Михаил Круг / фото: instagram.com/irinakrug/

Следствие не подтвердило вину Александра Агеева в убийстве певца Михаила Круга. Такое заявление сделал руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области Шихбала Амирсеидов. Он подчеркнул, что обвинения в том, что дело «повесили» на невинного человека, несостоятельны.

 «К сожалению, бытует такое мнение и в СМИ, и на обывательском уровне, что, получив явку с повинной Агеева, следствие на этом осталось довольным, повесило всю вину на невинного человека, и на этом расследование завершилось. Чтобы было всем понятно, я бы назвал признательное показание Агеева вишенкой на торте, которое в целом в последующем дало общую картину»,—  пояснил глава СУ СК по Тверской области.

По словам Амирсеидова, убивший артиста член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов до своей гибели успел рассказать нескольким людям о том, что застрелил исполнителя шансона и признавался, что опасается мести за его убийство. Показания Агеева, которые он дал после явки с повинной, лишь подтвердили выводы следствия, передает ТАСС

Ранее сообщалось, что Следственный комитет назвал убийцу Михаила Круга. После проведенного в доме шансонье следственного эксперимента, стало окончательно ясно, что вина лежит на Веселове. В 2002 году он и Агеев проникли в жилище музыканта. Бандиты планировали ограбление, уверенные, что дом пустой. 

член банды «Тверские волки» Александр Осипов
Член банды «Тверские волки» Александр Осипов/фото: Алексей Косоруков/КП

Но Круг вместе с семьей неожиданно вернулся домой, и Веселов выстрелил в него. В 2003 году он поплатился за это преступление своей жизнью — его убил другой член банды  «Тверские волки» Александр Осипов. Он признался, что пошел на такой шаг, поскольку хотел отомстить за кумира. Сейчас Осипов отбывает пожизненное заключение за содеянное.

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Следствие опровергло вину Агеева в убийстве Михаила Круга
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