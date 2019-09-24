Следствие опровергло вину Агеева в убийстве Михаила Круга

Следствие не подтвердило вину Александра Агеева в убийстве певца Михаила Круга. Такое заявление сделал руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области Шихбала Амирсеидов. Он подчеркнул, что обвинения в том, что дело «повесили» на невинного человека, несостоятельны.

«К сожалению, бытует такое мнение и в СМИ, и на обывательском уровне, что, получив явку с повинной Агеева, следствие на этом осталось довольным, повесило всю вину на невинного человека, и на этом расследование завершилось. Чтобы было всем понятно, я бы назвал признательное показание Агеева вишенкой на торте, которое в целом в последующем дало общую картину»,— пояснил глава СУ СК по Тверской области.

больше по теме Вика Цыганова назвала гибель Михаила Круга нелепой случайностью Артистка и подруга шансонье призналась, что не верит в результаты расследования.

По словам Амирсеидова, убивший артиста член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов до своей гибели успел рассказать нескольким людям о том, что застрелил исполнителя шансона и признавался, что опасается мести за его убийство. Показания Агеева, которые он дал после явки с повинной, лишь подтвердили выводы следствия, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет назвал убийцу Михаила Круга. После проведенного в доме шансонье следственного эксперимента, стало окончательно ясно, что вина лежит на Веселове. В 2002 году он и Агеев проникли в жилище музыканта. Бандиты планировали ограбление, уверенные, что дом пустой.

Но Круг вместе с семьей неожиданно вернулся домой, и Веселов выстрелил в него. В 2003 году он поплатился за это преступление своей жизнью — его убил другой член банды «Тверские волки» Александр Осипов. Он признался, что пошел на такой шаг, поскольку хотел отомстить за кумира. Сейчас Осипов отбывает пожизненное заключение за содеянное.