Следователи назвали заказчика ограбления дома Михаила Круга

Следователи назвали фамилию заказчика ограбления дома Михаила Круга. Им оказался лидер банды «Тверские волки» Александр Костенко. Представители Следственного комитета на итоговой конференции отметили, что при жизни Круг пользовался большим уважением, но несмотря на это, многие представители криминальных объединений хотели бы обогатиться за счет шансонье. Александр Костенко, как установило следствие, неоднократно предлагал Михаилу Кругу покровительство. Взамен он рассчитывал получить часть гонораров с концертов.

Когда же Костенко вновь услышал отказ, он спланировал ограбление дома артиста. Для исполнения плана он выбрал Веселова и Агеева, поскольку у тех уже имелся опыт подобного рода. Как выяснится позже, обвиняемые не рассчитывали, что Круг с семьей неожиданно вернется домой.

Следователи отметили, что после того, как Костенко узнал о гибели Круга, он был расстроен. Чуть позже криминальный авторитет пояснял, что не рассчитывал на подобный исход событий.

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Напомним, накануне следователи завершили расследование дела Михаила Круга. В контролирующих органах заявили, что уголовное дело закрыто, поскольку главный обвиняемый в убийстве мертв — Дмитрия Веселова убил в 2003 году «коллега» по объединению.