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Киркоров заявил, что всегда мечтал о белой «Чайке» Пугачевой

По словам музыканта, он с детства бредил такой машиной.

Киркоров заявил, что всегда мечтал о белой «Чайке» Пугачевой
Киркоров подарил музея огромный автомобиль/пресс-служба музея

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, что всегда мечтал приобрести белый автомобиль «Чайка». На нем в разные годы сначала ездил генсек СССР Леонид Брежнев, а потом Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва. Как он заметил, только в этой машине создается ощущение звездности.

Филипп Киркоров. Фото
Киркоров подарил машину музею/пресс-служба музея

Также артист вспомнил, что его первой машиной была отечественная «девятка». Ее он купил в 1989 году. За нее он отдал огромную по тем временам сумму в 9 тысяч рублей. Кстати, на «девятке» поп-король отъездил всего год. Затем автомобиль попал в ДТП. Как сказал Киркоров, в те годы он еще только учился ездить, поэтому порой попадал в дорожно-транспортные происшествия.

«Но, конечно, моей самой известной машиной был 13-метровый Hummer, собранный в Америке и приехавший паромом через Финляндию», — отметил Филипп Киркоров. Добавим, что именно эту машину он решил подарить автомузею «Моторы Октября».

Артист отметил, что автомобиль огромный по своим размерам. Он бы может еще и с радостью на нем поездил, но парковаться в столице в наши дни на нем просто нереально. Последние десять лет раритетный экземпляр стоял у него в гараже, сообщила пресс-служба автомузея.

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Алла ПугачеваЛеонид БрежневФилипп Киркоров
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Киркоров заявил, что всегда мечтал о белой «Чайке» Пугачевой
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