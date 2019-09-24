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Жена Сергея Гармаша опровергла сообщения о травме актера

Инна Тимофеева заявила порталу Teleprogramma.pro, что не знает, кто распространяет такую информацию.

Жена Сергея Гармаша опровергла сообщения о травме актера
Сергей Гармаш/Фото: Владимир Веленгурин/КП

Супруга актера Сергея Гармаша опровергла ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что актер травмировался в аэропорту Ростова-на-Дону. В беседе с журналистами Telegramma.pro Инна Тимофеева подчеркнула – с ее супругом все в порядке.

«Слушайте, это неправда, он дома, все в порядке. Он был в Ростове, но приехал. Все у нас в порядке. Никакой травмы не было», — успокоила общественность она.

Супруга артиста призналась, что не знает, откуда берется такая информация.

«Я не знаю, откуда это появляется. Нужно узнавать у тех, кто дал вам эту информацию. У нас все в порядке», — резюмировала Тимофеева.

Ранее сразу несколько порталов сообщили о том, что Сергей Гармаш попал в больницу. Журналисты отмечали, что артист разбил голову в воздушной гавани Ростова и был спешно доставлен в Новочеркасск. Также появлялись данные, что в момент случившегося Гармаш якобы был нетрезв – этот факт также не соответствует действительности.

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аэропортженаРостов-на-ДонуСергей Гармашслухитравма
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Жена Сергея Гармаша опровергла сообщения о травме актера
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