НОВОСТИ

СМИ: Сергей Гармаш травмировался в ростовском аэропорту

Актера госпитализировали в больницу Новочеркасска.

СМИ: Сергей Гармаш травмировался в ростовском аэропорту
Сергей Гармаш/Фото: Владимир Велегурин/КП

Знаменитый актер Сергей Гармаш получил травму в ростовском аэропорту. По данным СМИ, несчастный случай произошел с артистом во время нахождения того в воздушной гавани Платов, что в Ростове-на-Дону. Что именно произошло, еще предстоит прояснить. Как уточняет РИА Новости, артист разбил голову и был спешно госпитализирован в больницу Новочеркасска. Сейчас о его состоянии сообщений нет.

По неподтвержденной информации, актер сериала «По ту сторону смерти» в момент случившегося находился в нетрезвом состоянии. Так ли это, предстоит выяснить следственным органам. Супруга актера Инна Тимофеева же поспешила опровергнуть информацию и пояснила, что с ее супругом все в порядке — сейчас артист находится на даче, о госпитализации речи не идет.

Напомним, нынешняя критическая ситуация – не первая для Сергея Гармаша. Два года назад актер попал в аварию во время поездки на собственной машине. Артист врезался во впереди стоящее транспортное средство. Тогда пострадавших зафиксировано не было.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актер Сергей ГармашаэропортРостов-на-ДонуСергей Гармаштравма
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
СМИ: Сергей Гармаш травмировался в ростовском аэропорту
Интересно?
Поделись с друзьями: