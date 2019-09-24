СМИ: Сергей Гармаш травмировался в ростовском аэропорту

Знаменитый актер Сергей Гармаш получил травму в ростовском аэропорту. По данным СМИ, несчастный случай произошел с артистом во время нахождения того в воздушной гавани Платов, что в Ростове-на-Дону. Что именно произошло, еще предстоит прояснить. Как уточняет РИА Новости, артист разбил голову и был спешно госпитализирован в больницу Новочеркасска. Сейчас о его состоянии сообщений нет.

По неподтвержденной информации, актер сериала «По ту сторону смерти» в момент случившегося находился в нетрезвом состоянии. Так ли это, предстоит выяснить следственным органам. Супруга актера Инна Тимофеева же поспешила опровергнуть информацию и пояснила, что с ее супругом все в порядке — сейчас артист находится на даче, о госпитализации речи не идет.

Напомним, нынешняя критическая ситуация – не первая для Сергея Гармаша. Два года назад актер попал в аварию во время поездки на собственной машине. Артист врезался во впереди стоящее транспортное средство. Тогда пострадавших зафиксировано не было.