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Хоккейная битва: ЦСКА в гостях обыграли СКА по буллитам

По мнению форварда московских армейцев, игра в Питере получилась «весёлой».

Хоккейная битва: ЦСКА в гостях обыграли СКА по буллитам
Матч СКА - ЦСКА закончился победой гостей. Фото: instagram / @hcska

Хоккейный клуб СКА 23 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ принимал на своей площадке столичный ЦСКА. Первую шайбу в этой встрече забросили гости и итоговый результат принес им победу — 3:2 после серии буллитов.

Отличиться в Питере удалось Максиму Шалунову, забившему на 9-й минуте после передач Робинсона и Окулова, однако уже через две минуты Ткачев счет сравнял. Во втором периоде всё повторилось и на гол Шалунова питерцы вновь ответили шайбой Ткачёва. В конце третьего периода каждая из команд упустила по одному неплохому шансу и всё решилось в серии буллитов.

Как отметил после игры нападающий гостей Константин Окулов, армейские дерби всегда получаются интересными и эмоциональными для игроков и для зрителей.

«Веселая игра получилась — и голы забили, и буллиты посмотрели болельщики. В меньшинстве парни хорошо отстояли, в овертайме особенно. Хорошая победа для команды, и интересная для болельщиков», — приводит его слова «СЭ».

Напомним, что ЦСКА не проигрывал на протяжении уже четырёх матчей, а для клуба из Санкт-Петербурга это поражение стало вторым подряд. В следующих матчах, которые пройдут 25 и 26 сентября, ЦСКА в Финляндии встретится с «Йокеритом», а питерский клуб дома поборется с «Салаватом Юлаевым».

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Хоккейная битва: ЦСКА в гостях обыграли СКА по буллитам
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