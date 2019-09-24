Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов спровоцировал слухи о новом романе. Артист опубликовал в Instagram видеозапись. На кадрах он в обществе некой неизвестной дамы. Судя по всему, вместе с девушкой музыкант отправился рыбачить.

«Красавица, поцелуй меня. Не пожалеешь», — заявил Андрей Григорьев-Аполлонов. «Ты прикалываешься», — ответила ему девушка, которая в этот момент держала в руках лягушку.

«Не пожалеешь. Один раз», — заявил известный ловелас из группы «Иванушки». «Иванушка. Ты?» — спросила девушка после поцелуя лягушки. В это время рядом с ней появился музыкант. «Ква», — сказал он и рассмеялся вместе со своей спутницей.

Отметим, что не так давно стало известно, что Андрей Григорьев-Аполлонов больше не живет со своей женой Мариной Банковой. У девушки сейчас роман с баскетболистом из команды «Химки» Андреем Зубковым. Минувшим летом пара появилась на отдыхе в США. Между тем ради общих детей солист «Иванушек» и его жена сохранили хорошие отношения.