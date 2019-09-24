Продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти» умер в 54 года

Коллеги Джоэла Майкла Мендела признаются, что до сих пор не верят в случившееся.

В Лос-Анджелесе на 55 году жизни скончался продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти» Джоэл Майкл Мендел. О том, что создателя всем известных мультиков больше нет, сообщила телесеть Adult Swim, которая отвечала за трансляцию. Что именно стало причиной смерти, пока не сообщается. Коллеги Мендела признаются, что шокированы случившемся и до сих пор не верят, что Джоэла больше нет.

Variety со ссылкой на представителей телекомпании сообщает, что коллеги очень скорбят по Менделу и отмечают, что теперь будет очень не хватать его таланта и остроумия. Известно также, что пока детали произошедшего держатся в секрете. Супруга же Мендела Джуэл Бестроп отмечает, что ее муж умер от естественных причин.

Коллега по мультику «Рик и Морти» Джастин Ройланд также поспешил выразить свои соболезнования семье Джоэла. Он отметил, что Мендел был для него партнером и другом. «Я не знаю, что буду делать без тебя, Майк. Я уничтожен», — написал он в Twitter.

Напомним, Джоэл Майкл Мендел спродюсировал около 200 эпизодов «Симпсонов» и был четырежды награжден статуэткой «Эмми». К команде «Рика и Морти» специалист присоединился пять лет назад — в 2014 году.