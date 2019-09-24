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София Ротару тайно отдохнула в своем отеле в Ялте

Звезда была здесь еще в прошлом году, но информация просочилась в прессу только сейчас.

София Ротару тайно отдохнула в своем отеле в Ялте
Ротару заметили в Крыму/globallookpress.com

Певица София Ротару в прошлом году тайно отдохнула в своем ялтинском отеле. Об этом сообщили администраторы гостиницы. При этом о ее визите знали единицы. Как известно, певица в последние годы занимает непримиримую позицию в связи с вхождением Крыма в состав России.

София Ротару. Фото
Ротару отдыхает в Ялте/http://globallookpress.com

Между тем исторический особняк в Ялте София Ротару приобрела в 2008 году. Отель называется Villa Sofia. В гостинице всего 12 номеров. В одном из них исполнительница останавливается постоянно. Он выполнен во французском классическом стиле в фисташковых тонах. Мансардные окна, собственный выход на террасу с беседкой и диванами – все на высшем уровне.

Кстати, стоимость номеров за последние годы упало вдвое. Причина вполне банальна – нет клиентов. Раньше номера бронировали на месяцы вперед. Раньше самый дорогой номер в гостинице стоил, к примеру, за неделю 82 тысячи рублей. Сейчас его цена упала сразу на 45 тысяч, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что София Ротару не так давно появилась в Сочи на фестивале «Новая волна». Она была заявлена как специальный гость. Звезду, несмотря на ее отношение к России, встретили на ура. Она исполнила три песни, после чего уехала. Также известно, что украинская исполнительница очень любит отдыхать в итальянском рыбацком городке Портофино. На днях она выкладывала оттуда фотографии. Исполнительница запечатлена на фоне небольших лодочек и кораблей. Италия вообще одна из любимых стран певицы. Об этом она не раз заявляла журналистам.

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Тэги:

КрымСофия РотаруСочиФестиваль "Новая волна"Ялта
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София Ротару тайно отдохнула в своем отеле в Ялте
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