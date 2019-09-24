В отделение, где может находиться Заворотнюк, невозможно попасть без врача

Попасть в клинику, где, по слухам, проходит лечение актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, практически нереально. Дело в том, что Центр лучевой диагностики находится на подземном этаже Европейского медицинского центра. Именно в нем, как утверждают многие друзья актрисы, она сейчас и находится.

Любопытно, что в лифте, на котором можно спуститься в Центр лучевой диагностики, отсутствует нужная кнопка. Туда возможно попасть только при сопровождении врача.

больше по теме Одногруппник Заворотнюк призвал молиться за актрису всем миром Актер Максим Дрозд обучался со звездой в Школе-студии МХАТ.

Охрана дежурит на входе в Европейский медицинский центр круглосуточно. У представителей службы безопасности наушник в ухе. Они в черных костюмах. Пройти в наглую здесь никому не получится.

Кстати, к клинике порой подъезжают «серьезные» автомобили с номерами спецсерии. Их используют структуры МВД, Госдумы. Правда, не ясно, с какой целью они приезжают в Европейский медицинский центр, сообщает «Собеседник».