НОВОСТИ

В отделение, где может находиться Заворотнюк, невозможно попасть без врача

Центр лучевой диагностики находится на подземном этаже Европейского медицинского центра.

В отделение, где может находиться Заворотнюк, невозможно попасть без врача
Пройти в клинику, где может находиться Заворотнюк, нереально/globallookpress.com

Попасть в клинику, где, по слухам, проходит лечение актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, практически нереально. Дело в том, что Центр лучевой диагностики находится на подземном этаже Европейского медицинского центра. Именно в нем, как утверждают многие друзья актрисы, она сейчас и находится.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк находится под охраной в больнице/globallookpress.com

Любопытно, что в лифте, на котором можно спуститься в Центр лучевой диагностики, отсутствует нужная кнопка. Туда возможно попасть только при сопровождении врача.

Охрана дежурит на входе в Европейский медицинский центр круглосуточно. У представителей службы безопасности наушник в ухе. Они в черных костюмах. Пройти в наглую здесь никому не получится.

Кстати, к клинике порой подъезжают «серьезные» автомобили с номерами спецсерии. Их используют структуры МВД, Госдумы. Правда, не ясно, с какой целью они приезжают в Европейский медицинский центр, сообщает «Собеседник».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия Заворотнюк последние новостиАнастасия Заворотнюк ракАнастасия ЗавортнюкЕвропейский медицинский центрЗаворотнюк последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В отделение, где может находиться Заворотнюк, невозможно попасть без врача
Интересно?
Поделись с друзьями: