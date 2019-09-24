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Дочери Заворотнюк предлагали 15 миллионов рублей за информацию о матери

Девушку приглашал к себе в студию шоумен Андрей Малахов.

Дочери Заворотнюк предлагали 15 миллионов рублей за информацию о матери
Малахов приглашал дочь Заворотнюк к себе в студию/пресс-служба телеканала "Домашний"

Дочери актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, находится в крайне тяжелом состоянии в одной из московских клиник, где проходит лечение от рака мозга, Анне предлагали 15 миллионов рублей, чтобы она пришла в студию к телеведущему Андрею Малахову и рассказала о состоянии своей матери.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Родные Заворотнюк хранят молчание о ее состоянии/globallookpress.com

Между тем Анна ответила отказом. Она заявила, что ее семья ни в чем не нуждается. Любопытно, что еще несколько недель назад журналисты предлагали родным Заворотнюк прийти в студию за три миллиона рублей. Сумма за последнее время выросла в пять раз, сообщает портал Dni.ru.

Впрочем, акулам пера вряд ли удастся получить в ближайшее время какие-то комментарии от родных актрисы. Те, как известно, ушли в глухую оборону. Они даже не проясняют ситуацию о раке актрисы. Получить от них какие-то другие подробности вообще мало реально.

Добавим, что корреспонденты пытаются узнать о состоянии Заворотнюк от врачей и медсестер. Правда, там ценник несколько другой. Называется сумма в миллион рублей.

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Дочери Заворотнюк предлагали 15 миллионов рублей за информацию о матери
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