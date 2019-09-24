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Одногруппник Заворотнюк призвал молиться за актрису всем миром

Актер Максим Дрозд обучался со звездой в Школе-студии МХАТ.

Одногруппник Заворотнюк призвал молиться за актрису всем миром
Заворотнюк, по слухам, находится в критическом состоянии/globallookpress.com

Одногруппник по Школе-студии МХАТ актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лежит в одном из медицинских центров и находится в тяжелом состоянии, Максим Дрозд заявил, что родные звезды сериала «Моя прекрасная няня» просили его не разговаривать с журналистами.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Одногруппник Заворотнюк призвал молиться за актрису/globallookpress.com

«Самое главное, что мы сейчас можем сделать для нее – это помолиться всем миром. А говорить о ней с журналистами мне запретили. Извините», — заявил Максим Дрозд.

Отметим, что родственники Анастасии Заворотнюк до сих пор не прояснили ситуацию с актрисой. Со СМИ они по поводу ее состояния здоровья упорно не хотят общаться. Не отвечает на звонки корреспондентов и ее пиар-директор Марина Потапова.

Между тем прошла информация, что журналисты предлагают огромные деньги за любые сведения об Анастасии Заворотнюк. Суммы, по словам одной из медсестер клиники, доходят до миллиона рублей. Правда, в палату к актрисе могу зайти только ее супруг фигурист Петр Чернышев, пиар-директор Марина Потапова, дочь и мать звезды, а также всего несколько лечащих врачей, сообщает «Собеседник».

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Одногруппник Заворотнюк призвал молиться за актрису всем миром
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