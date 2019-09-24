Стилист Заворотнюк рассказал о графике актрисы до болезни

Стилист, страдающей, судя по слухам, от рака Анастасии Заворотнюк, опроверг использование ею стволовых клеток для омоложения. Работавший с актрисой Дмитрий Орлов отметил, что Настя многим с ним делилась, но о том, что могла прибегнуть к подобному методу, она ему не рассказывала. Поскольку он сам ничего не знает по поводу такого beauty-вмешательства, то утверждать наверняка, что в ее жизни это было, он не может. С другой же стороны, отмечает Орлов, у Насти был достаточно плотный рабочий график, из-за этого у нее практически не оставалось времени на себя.

Стилист подчеркнул, что Заворотнюк могла использовать филлеры и мезотерапию, но к этим средствам прибегают не только актрисы и певицы, но и обычные женщины, поскольку они доказали свою эффективность и безопасность. Дмитрий вспомнил, что «прекрасная няня» иногда приезжала на съемки прямо в маске для лица. На вопрос, зачем, она шутила, что не хочет, чтобы «грим съехал в трусы» к концу съемочного дня, отмечает «ФАН».

Напомним, ранее журналисты сообщали о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание – глиобластому. Родственники артистки от комментариев по ситуации воздерживаются, поэтому общественность продолжает гадать о состоянии народной любимицы, а также о причинах произошедшего. Недавно в СМИ появлялась информация, что опухоль актрисы неоперабельна.