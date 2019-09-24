Нелли Кобзон объяснила, почему родственники Заворотнюк хранят молчание

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли объяснила, почему родные актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, страдает онкологическим заболеванием, ушли в глухую оборону и ничего не рассказывают журналистам о ее состоянии. Как считает Нелли Кобзон, это дело каждого человека общаться или нет с акулами пера.

«Если ее родственники считают, что так лучше, значит, это нужно принять. Настя же может сама прочитать, что пишут о ней, о ее диагнозе и расстроиться. И это огорчение приведет к ухудшению ее здоровья. Поэтому, может быть, правильно и делают, что не дают никаких комментариев», — заметила Нелли Кобзона.

больше по теме Врачей Анастасии Заворотнюк пытаются подкупить огромными деньгами Медикам и персоналу предлагают суммы до миллиона рублей.

Также вдова легенды сказала, что ее супруг много лет сражался с онкологией. Причем он просил, чтобы врачи говорили ему всю правду. Медики, как она отметила, все же порой лукавили. Они понимали, что вся правда может негативно подействовать на музыканта, поэтому иногда все же не договаривали о его печальном положении, сообщает «Собеседник».

Сама Нелли Кобзон до сих пор огорошена новостями про Анастасию Заворотнюк. Не так давно ее позвали поучаствовать в программе, где как раз и поднималась тема здоровья актрисы. Нелли Кобзон сказала, что даже и не знала о печальном положении актрисы, с котором всегда мило беседовала при личных встречах.