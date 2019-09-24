«Какие глупости»: беременная Костенко оправдалась за выпитый алкоголь

Модель не согласна с мнением подписчиков своего блога, что в положении он категорически запрещен.

Модель Анастасия Костенко, которая через несколько месяцев станет во второй раз мамой, оправдалась за выпитый алкоголь. Напомним, что несколько дней назад в соцсетях на ее страничке появился снимок, на котором она с бокалом вина. Причем супруга футболиста Дмитрия Тарасова не стала скрывать, что может себе позволить алкоголь в маленьких дозах.

Между тем подписчики заявили, что спиртное беременным категорически противопоказано. «Знаю, что спиртное проникает через плаценту», — заметила пользовательница. На это Анастасия Костенко со знанием дела ответила: «Какие глупости».

Напомним, что известная модель в прошлом году подарила своему любимому супругу дочку. Если для нее этот ребенок стал первенцем, то для ее мужа Дмитрия Тарасова уже вторым.

Кстати, сам футболист сейчас не в лучшем настроении. В этом году он после девяти сезонов покинул московский «Локомотив». Сейчас он тренируется в структуре московского «Динамо».