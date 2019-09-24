Врачей Анастасии Заворотнюк пытаются подкупить огромными деньгами

Медсестра больницы, в которой, по предполагаемым данным находится актриса Анастасия Заворотнюк, заявила, что ей и другим медикам учреждения ежедневно поступают предложения от журналистов. Акулы пера просят сфотографировать актрису в палате. Причем суммы, с которыми за эти снимки готовы расстаться журналисты, впечатляют. Они доходят до миллиона рублей.

Как сказала медсестра, на самом деле толком о состоянии Заворотнюк никто не знает. К ней в палату могут пройти только избранные люди. Всего лишь несколько лечащих врачей, а также супруг фигурист Петр Чернышев и пиар-директор Марина Потапова.

Журналисты в ежедневном режиме под разными предлогами пытаются проникнуть в больницу. На входе всех разворачивают охранники. Никто не может пройти в клинику, не сообщив о цели визита, сообщает «Собеседник».

Напомним, что, по неподтвержденной родственниками информации, актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Якобы ей провели уже несколько операций.