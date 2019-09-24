Собчак поделилась кадром из храма в роскошном венчальном платье

Светская львица Ксения Собчак в Instagram поделилась кадром из храма. Сама она назвала его лучшим со своей свадьбы. На фото можно увидеть церемонию венчания телеведущей и режиссера Константина Богомолова. Причем над головой Собчак корону держит популярный телеведущий Андрей Малахов. Как известно, он является близким другом светской львицы.

«Я в скромном, но роскошном венчальном платье, которое мы делали специально для этого события. Я и не знала, что есть специальные, венчальные наряды… Андрей Малахов и Игорь Миркурбанов держат короны. Шик», – заявила светская львица.

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Отметим, что свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова многие гости уже окрестили «торжеством года». Молодожены, к примеру, приехали к стенам ЗАГСа на катафалке, чем несколько смутили всех присутствующих.

Кстати, ГИБДД выписало штраф в пять тысяч рублей Собчак и Богомолову за движение по улицам Москвы с открытым багажником на катафалке. Сама светская львица заявила, что им нужно было как-то дышать, поэтому багажник и не был закрыт.

Между тем светская львица и ее любимый супруг не поехали в свадебное путешествие, как это принято делать у всех молодоженов. По слухам, телеведущая подхватила экзематозный дерматит. Такая версия прозвучала в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Врач-дерматолог, впрочем, заметил, что звезда вылечится от этого заболевания. Кроме того, известно, что у Константина Богомолова очень много работы. Кстати, в его ближайшем сериале примет участие Ксения Собчак. Некоторые уже шутят по этому поводу, что роль она заслужила через постель.