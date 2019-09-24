НОВОСТИ

Собчак поделилась кадром из храма в роскошном венчальном платье

Над головой светской львицы держит корону телеведущий Андрей Малахов.

Собчак поделилась кадром из храма в роскошном венчальном платье
Собчак показала лучший кадр со свадьбы/globallookpress.com

Светская львица Ксения Собчак в Instagram поделилась кадром из храма. Сама она назвала его лучшим со своей свадьбы. На фото можно увидеть церемонию венчания телеведущей и режиссера Константина Богомолова. Причем над головой Собчак корону держит популярный телеведущий Андрей Малахов. Как известно, он является близким другом светской львицы.

«Я в скромном, но роскошном венчальном платье, которое мы делали специально для этого события. Я и не знала, что есть специальные, венчальные наряды… Андрей Малахов и Игорь Миркурбанов держат короны. Шик», – заявила светская львица.

Отметим, что свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова многие гости уже окрестили «торжеством года». Молодожены, к примеру, приехали к стенам ЗАГСа на катафалке, чем несколько смутили всех присутствующих.

Кстати, ГИБДД выписало штраф в пять тысяч рублей Собчак и Богомолову за движение по улицам Москвы с открытым багажником на катафалке. Сама светская львица заявила, что им нужно было как-то дышать, поэтому багажник и не был закрыт.

Между тем светская львица и ее любимый супруг не поехали в свадебное путешествие, как это принято делать у всех молодоженов. По слухам, телеведущая подхватила экзематозный дерматит. Такая версия прозвучала в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Врач-дерматолог, впрочем, заметил, что звезда вылечится от этого заболевания. Кроме того, известно, что у Константина Богомолова очень много работы. Кстати, в его ближайшем сериале примет участие Ксения Собчак. Некоторые уже шутят по этому поводу, что роль она заслужила через постель.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей МалаховКонстантин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин Богомолов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак поделилась кадром из храма в роскошном венчальном платье
Интересно?
Поделись с друзьями: