«Молюсь за Настю»: Юрий Николаев надеется, что Заворотнюк победит недуг

Российский телеведущий не скрывает: Петр Чернышев делает все для того, чтобы Анастасия смогла справиться с болезнью.

70-летний Юрий Николаев лично знаком с Анастасией Заворотнюк. По словам телеведущего, он искренне радовался за Настю, когда она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева и стала мамой в третий раз. Вместе с нынешним супругом знаменитость воспитывает дочь Милу. Однако после того, как в прессе появились тревожные сообщения о том, что у Заворотнюк якобы диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга — Юрий Александрович вышел на связь с журналистами, согласившись на беседу с корреспондентом «Комсомольской правды».

больше по теме Малышева предположила, что Заворотнюк не стоило лечиться за границей Телеведущая порассуждала о болезни актрисы и обследованиях при подготовке к ЭКО.

В интервью народный артист России подметил, что не без основания считает себя другом актрисы. Кроме того, Николаев знаком и с семьей Анастасии. Вместе с Заворотнюк Юрий Александрович вел два сезона проекта «Танцы со звездами». По словам телеведущего, он часто бывал в гостях у Анастасии, и хорошо знает ее детей.

«Видел, с какой нежностью и трогательной заботой Петр относится к Насте, любит, оберегает», — добавил народный артист, отметив, что Чернышев делает все для того, чтобы его супруга смогла побороть приписываемую ей тяжелую болезнь.

Николаев не сомневается: Петр искренне любит Анастасию, и все это время неотлучно находился рядом со своей женой, которая как никогда нуждалась в его поддержке. Сам телеведущий верит, что Заворотнюк сможет вернуться к нормальной жизни.