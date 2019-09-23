Климова отпраздновала день рождения сына в компании Лютаевой

Актриса забронировала столик в одном из ресторанов по случаю дня рождения своего наследника от Игоря Петренко.

23 сентября свой день рождения отпраздновал сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко — Корней. Ему исполнилось одиннадцать лет. По такому случаю мама юного именинника забронировала столик в одном из ресторанов. Свежие кадры с празднования знаменитость опубликовала в Stories. Примечательно, что среди приглашенных на импровизированном вечере появилась и близкая подруга Климовой — 54-летняя Татьяна Лютаева.

В качестве угощений актрисы заказали устриц. Компанию Корнею составил его старший брат Матвей и 17-летняя Елизавета. Кроме того, на семейном ужине присутствовала и мама Екатерины — Светлана Владимировна.

«Татьяна, как правильно есть устрицы?!» — обратилась к Лютаевой экс-супруга Гелы Месхи. «Свежие устрицы сначала нужно открыть, так сказать подрезать им крылья… Потом берем лимонный сок и немного добавляем… Безумно вкусно», — отметила Татьяна. «Хорошие устрицы», — сделала комплимент повару Климова. «Хорошо, что Корней родился», — не без улыбки добавила Лютаева.

Напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей: дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко, младшая дочка Белла от Гелы Месхи.