Орбакайте осталась в восторге от концерта Мадонны в Нью-Йорке

48-летняя Кристина Орбакайте не смогла пропустить выступление Мадонны, которая начала свой мировой тур концертом в Нью-Йорке. По словам возлюбленной предпринимателя Михаила Земцова, она вошла в число тех счастливчиков, которым удалось первым увидеть это шоу не на стадионе, а в театре. При этом дочь Аллы Борисовны посетовала на то, что всем присутствующим пришлось убрать мобильные телефоны в специальные кейсы, так как снимать все происходящее на сцене не разрешалось. И это, по мнению знаменитости, придало шоу особенное, ностальгическое и «очень душевное настроение».

«Что бы там ни говорили, а Мадонна прекрасна, обаятельна и всегда актуальна! Впечатления прекрасные, просто замечательные. Ужасно понравилось!! Если есть возможность, сходите — посмотрите», — добавила Орбакайте.

По словам певицы, она осталась под большим впечатлением от увиденного и получила колоссальный заряд положительных эмоций. К слову, в комментариях под свежим постом Кристины в Instagram отметилась и украинская исполнительница Лолита Милявская, которая также выразила желание посетить шоу Мадонны.