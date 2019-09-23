«Чемодан без ручки»: Понарошку порассуждала о ненужных людях

Как заявила телеведущая, от всего надоевшего нужно избавляться решительно.

Ирена Понарошку поделилась с подписчиками в Instagram размышлениями о том, что от ставших ненужными вещей необходимо избавляться. По словам телеведущей, расхламлять дом нужно методично, но экологично, ведь многие магазины сейчас принимают любой хлам – от надоевших аксессуаров до старых батареек.

Как заявила Понарошку, ту же философию можно применить и к «ненужным людям», прощаться с которыми, как и с вещами, нужно «уважительно, но решительно».

«Куда деть чемодан без ручки, пододеяльник с дырочкой и лишние детские игрушки! Ведь если вашей маме зять больше не нужен, это еще не значит, что его нельзя перепродать на «Авито», – заинтриговала общественность Ирена.

Поклонники артистки заподозрили, что сообщения о разводе Понарошку с Александром Глуховым, более известным, как DJ List могут оказаться правдой. Ведь «чемоданом без ручки» дамы зачастую именуют наскучивших им мужчин. «Нести тяжело, а бросить жалко», – гласит расхожее выражение.

Напомним, слухи о том, что почти десятилетний брак телеведущей оказался на грани краха, распространились после сообщения самого Глухова. Музыкант прямо заявил в соцсети о разводе и своем разочаровании в любви, однако вскоре удалил этот пост.