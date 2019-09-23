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Полина Гагарина вернулась к работе после болезни

Певица призналась, что за время лечения у нее накопилось много дел.

Полина Гагарина вернулась к работе после болезни
Полине Гагариной стало лучше. Фото: КП/Михаил Фролов

Полина Гагарина сообщила поклонникам, что возвращается к работе. Ранее застудившей горло певице пришлось перенести концерты и лечиться иглоукалыванием, но, судя по новому снимку в Instagram, она почти восстановила силы.

На опубликованном в блоге артистки фото она уже направляется куда-то в автомобиле. Одеться Полина решила потеплее: в свитер и черную кожаную куртку. В подписи к посту она отметила, что дел у нее за время отсутствия накопилось достаточно.

«Вливаюсь в работу! Накопилось. Ждете новую песню?» – осведомилась у подписчиков Гагарина.

Неудивительно, что одним из самых преданных поклонников звезды оказался ее муж Дмитрий Исхаков. Вместе с другими комментаторами фотограф заявил, что ждет не дождется, когда певица представит новую композицию.

Фото: Instagram@gagara1987

Напомним, Гагариной пришлось отменить выступления на концерте MTV «Музыкант года: 2019», а также на экофесте в Парке Горького. Она пообещала поклонникам, что вскоре вернется в строй. К лечению победительница «Фабрики звезд» подошла со всей серьезностью. Она показала в своем блоге, как делает ингаляции, но в итоге все же обратилась в больницу, где ей поставили капельницу.

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Полина Гагарина вернулась к работе после болезни
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