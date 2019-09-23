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Психолог объяснила, почему российские невесты «постарели»

Россиянки боятся за свое будущее и хотят надеть платье невесты, когда будут полностью к этому готовы.

Психолог объяснила, почему российские невесты «постарели»
Певица Анастасия выходила замуж не впервые, но зато ей было уже 53 года. Фото: Instagram / @radio_julian

По данным Росстата, российские семьи в последнее время меняются: количество разводов за последний год сократилось на 12%, зато женщины начали вступать в брак в более позднем возрасте.

О том, почему россиянки начали впервые примерять свадебное платье в возрасте 25-34 лет, в то время как ранее этот временные рамки были ниже – 18-24 года – семейный психолог Светлана Бояринова рассказала в эфире НСН.

По словам психолога, опасаясь, что женитьба закончится разводом, люди предпочитают для начала пожить вместе, не расписываясь и не заводя детей – протестировать, так сказать, свои отношения.

Еще одной важной причиной «старения» российских невест становятся их мысли о будущем. Девушки думают о том, что их кавалеры, или даже они сами, еще не построили карьеру и не заработали на собственное жилье. Занимаясь обеспечением счастливой семейной жизни (в перспективе), они путешествуют, развлекаются и просто забывают о планах по созданию семьи.

Бояринова добавила, что в целом всё индивидуально и кто-то оказывается готов к браку в 18, в то время как другие только в 45 лет. Проблема одиноких людей особенно остро стоит в больших городах, где людей много, но создать нормальные серьезные отношения им очень тяжело.

«Все ушло в интернет», — поясняет психолог.

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Тэги:

брак и семьяСвадьба
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Психолог объяснила, почему российские невесты «постарели»
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