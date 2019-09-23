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Вдова Олега Видова рассказала, как уходил из жизни советский актер

Это был стремительно развивающийся рак.

Вдова Олега Видова рассказала, как уходил из жизни советский актер
Олег Видов в фильме Всадник без головы. Фото: Global look press

Вдова советского актера Олега Видова журналистка Джоан Борстен-Видов недавно посетила Россию. На Родину мужа она приезжала с особой миссией – закончить работу над его книгой и снять документальный фильм об актере, сообщает «МК».

Вдова рассказала о последних днях любимца советской публики, который ушел из жизни в 73 года в 2017 году. Перед смертью он купил новый дом, отремонтировал его на свой вкус и практически до самого конца был очень активным. Однако в какой-то момент вдруг неожиданно не смог встать с постели.

Близкие поспешили отвезти Видова в больницу, где врачи поставили ему страшный диагноз – рак поджелудочной железы. Опухоль была уже неоперабельной. Врачи только развели руками. «Видимо, рак был спящим», — предположила журналистка.

Актер вернулся домой умирать, жена созвала всех, с кем он был близок, чтобы проводить его в последний путь. Остаток жизни Олег Видов смотрел вместе со своими близкими любимые фильмы, а жена читала ему вслух книгу «Старик и море» Хемингуэя. Актер покинул этот мир как раз во время ее чтения.

«О таком уходе можно только мечтать. Он был окружен любовью и вниманием, друзьями, всеми, кто ценил его. Я бы тоже хотела так уйти», — призналась вдова.

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Вдова Олега Видова рассказала, как уходил из жизни советский актер
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