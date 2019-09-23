Россиянин не добрался до финиша на опасной трассе в гонке Ле-Ман

В Бельгии на знаменитой трассе Спа прошли гонки европейской серии Ле-Ман. В заезде на опасной дороге победила команда United Autosports. Их болид под номером 22 с пилотом Филиппом Хэнсоном занял первое место. На втором оказалась команда Graff, третье и четвертое поделили гонщики Cool Racing.

Напомним, трасса Спа считается одной из самых интересных в мире. Изначально она использовала обычные гражданские дороги, соединяющие три бельгийские деревушки. Пилоты развивали на ней чудовищные скорости, нередко рискуя жизнью. В 1973 году во время 24-часовой гонки погибли сразу три спортсмена. После этого трассу пришлось реконструировать.

В минувшей гонке на ней произошла пара серьезных столкновений, к счастью, без травм у пилотов. Экипаж № 24, которым управлял россиянин Константин Терещенко, был одним из тех, кто не добрался до финиша.