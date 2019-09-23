Неймар забил гол, несмотря на мусорный «дождь» от фанатов «ПСЖ»

Все душевные метания Неймара, его мечты о возвращении в «Барселону» и несостоявшийся переход, похоже, не только не повредили его футбольному таланту, но и пробудили в парне злость, способную сделать его всемогущим на поле.

В предыдущем матче французской лиги против команды из Страсбурга он сыграл в составе «ПСЖ» и забил гол, подарив команде победу. 22 сентября в игре с «Лионом» знаменитый бразилец повторил этот результат – на 92-й минуте он поразил ворота лионцев, и этот мяч стал единственным в матче.

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Но любителей футбола в разных странах мира удивляет не это. Дело в том, что фанаты «ПСЖ» после истории с сорвавшимся переездом в Каталонию серьезно обиделись на Неймара – на играх они вывешивают транспаранты с оскорблениями в его адрес, скандируют обидные фразы и бросают в него всё, что только подвернется под руку.

Играя против «Лиона», бразилец подавал угловой под градом пластиковых стаканчиков и прочего мусора, летящего с трибун «ПСЖ». И тем не менее, он справился, и благодаря ему после шести туров «ПСЖ» с 10 очками занимает первую строчку турнирной таблицы французского чемпионата.

Возможно, если Неймар продолжит забивать, болельщики всё же поверят в его преданность клубу и сменят гнев на милость.