Тимати заработал на общепите 54 миллиона, обойдя Лепса и Бузову

А вот Валерия и Пригожин в 2018 году подсчитали убытки.

Современные звезды не хотят останавливаться на доходах от шоу-бизнеса, пробуя себя в различных сферах предпринимательской деятельности. Одно из популярных направлений – общепит. Насколько удачной оказалась для них продажа еды, выясняла «База».

Портал изучил бухгалтерские отчеты за прошлый год и пришел к выводу, что в числе самых удачливых музыкантов-бизнесменов по продаже готовой еды оказался Тимати. За год он заработал на своей бургерной 54 млн рублей.

Григорий Лепс вместе с Эмином Агалаковым, открывшие в Москве два ресторана «Рюмка водки», тоже не остались без прибыли, хоть и небольшой. В заведении на Петровке они получили доход, равный 8,3 млн рублей. Увы, но ресторан на ул. Лесной оказался в 2018 году убыточным. Отнимаем 7,9 млн рублей.

Ольга Бузова, основавшая в 2018 году бренд Buzfood напополам с «Арчер мьюзик продакшн» Татьяны Стрельниковой, в убытке не оказалась. Ее годовой доход — 1,2 млн рублей.

А вот Иосиф Пригожин и Валерия прогорели на идее здоровой еды (видимо, стоило пойти по пути коллег и продавать потребителям гамбургеры). Их совместный бизнес с Эмином потерпел крах – минус 1,9 млн руб. Они предлагают людям сервис по доставке полезной пищи с учетом ее калорийности.