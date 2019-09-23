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Александр Семчев назвал главные причины своего похудения

Актеру пришлось сбросить сто килограммов из-за серьезных проблем со здоровьем.

Александр Семчев назвал главные причины своего похудения
Александр Семчев весил 170 килограммов. Фото: КП/Стрижнова Людмила 

Александра Семчева поклонники все еще помнят как очаровательного толстяка, но теперь он весит на 100 килограммов меньше. Актер рассказал, что сбросить вес ему просто пришлось, и назвал главные предпосылки своего похудения.

«Две причины – здоровье и профессия. Мне сказали, что я превращаюсь в мультяшного персонажа, которого невозможно снимать», – признался заслуженный артист в новом выпуске программы «Жить здорово!».

Александр Семчев похудел на сотню килограммов. Кадр из программы «Жить здорово!» на Первом канале

Со здоровьем у Семчева, действительно, начались большие проблемы. В частности, диабет второго типа – одно из самых страшных последствий лишнего веса. У него была одышка, отекали ноги, начались сильные боли в суставах и пародонтит.

«Потливость, снижение влечения – я не пожелаю и врагу вот так «нажрать». Это отсутствие чувства меры», – говорит Александр.

Набирать килограммы Семчев начал 27 лет назад. Он понимает, что мог съесть огромную гору калорийной еды, особенно в хорошей компании. Сейчас актер взял за правило питаться поменьше, но почаще и тщательно пережевывать пищу. В его рационе – овощи, гречка и куриное филе.

От диабета артист не излечился. Но в беседе с Еленой Малышевой он отметил, что сахар в его крови почти пришел в норму.

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Александр СемчевЕлена МалышевапохудениеПрограмма "Жить здорово"
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Александр Семчев назвал главные причины своего похудения
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