Александр Семчев назвал главные причины своего похудения

Александра Семчева поклонники все еще помнят как очаровательного толстяка, но теперь он весит на 100 килограммов меньше. Актер рассказал, что сбросить вес ему просто пришлось, и назвал главные предпосылки своего похудения.

«Две причины – здоровье и профессия. Мне сказали, что я превращаюсь в мультяшного персонажа, которого невозможно снимать», – признался заслуженный артист в новом выпуске программы «Жить здорово!».

Со здоровьем у Семчева, действительно, начались большие проблемы. В частности, диабет второго типа – одно из самых страшных последствий лишнего веса. У него была одышка, отекали ноги, начались сильные боли в суставах и пародонтит.

«Потливость, снижение влечения – я не пожелаю и врагу вот так «нажрать». Это отсутствие чувства меры», – говорит Александр.

Набирать килограммы Семчев начал 27 лет назад. Он понимает, что мог съесть огромную гору калорийной еды, особенно в хорошей компании. Сейчас актер взял за правило питаться поменьше, но почаще и тщательно пережевывать пищу. В его рационе – овощи, гречка и куриное филе.

От диабета артист не излечился. Но в беседе с Еленой Малышевой он отметил, что сахар в его крови почти пришел в норму.