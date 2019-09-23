«Ложь и глупость»: Лопырева назвала причины, разрушающие отношения

В недавнем интервью 36-летняя Виктория Лопырева назвала причины, которые, по ее мнению, могут разрушить отношениях между мужчиной и женщиной. Так, возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова заверила, что возникновение кризисной ситуации может спровоцировать сразу несколько факторов, среди которых: физическое неприятие, разочарование и скука.

«Ложь и глупость», — дополнила свой список Виктория Лопырева в интервью tbeauty.ru.

При этом знаменитость не сомневается, что любой союз должен базироваться в первую очередь на любви и доверии. По мнению модели, истинное счастье заключается в возможности высказать свою точку зрения, поделиться своими взглядами, не боясь столкнуться с критикой или непониманием.

Сама Лопырева с особым трепетом относится к близким. Вместе с Игорем Булатовым она воспитывает семимесячного сына Марка Лео. Первенец Виктории появился на свет в феврале. Еще будучи беременной, модель отказывалась называть имя своего избранника. Тогда Лопырева уверяла, что отец ее будущего ребенка не относится к миру шоу-бизнеса, не вдаваясь в подробности своего романа и отношений.