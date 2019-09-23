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Юрий Энтин переехал в деревню и почти перестал писать песни

Поэт и драматург наслаждается тишиной и размеренным образом жизни.

Юрий Энтин переехал в деревню и почти перестал писать песни
Юрий Энтин /globallookpress.com

Юрия Энтина хорошо знают по песням таких советских фильмов, как «Приключения Буратино», «Гостья из будущего», «Приключения Электроника», «Незнайка с нашего двора», и другим. Однако сегодня он практически перестал писать стихи и работает над пьесами. Этому преображению во многом способствовала смена обстановки – поэт перебрался в деревню Деденево, в Москве появляется редко, пишет «КП».

На самом деле, обосновался Энтин в селе неплохо. Купил раритетный дом 1902 года постройки и обставил его антикварной мебелью. Отдельную историю поэт рассказал про свой обеденный стол, который некогда стоял на Арбате, 4. Там в свое время собирался российский бомонд: Бунин, Булгаков, Шостакович… Юрию Энтину приятно осознавать, что к его мебели прикасались такие великие люди.

Сама деревенька Деденево располагается в 50 километрах от столицы. И соседство у поэта сложилось неплохое. Напротив него живет внук академика Георгия Сперанского, позади – потомки личного врача Сталина Николая Коновалова.

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поэтПриключения БуратиноПриключения ЭлектроникаЮрий Энтин
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Юрий Энтин переехал в деревню и почти перестал писать песни
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