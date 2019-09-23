Малышева предположила, что Заворотнюк не стоило лечиться за границей

Телеведущая порассуждала о болезни актрисы и обследованиях при подготовке к ЭКО.

Чтобы родить младшую дочку Милу, Анастасия Заворотнюк воспользовалась ЭКО. Как считают медики, онкологические болезни, одна из которых была диагностирована у актрисы вскоре после родов, могут развиваться на фоне этой процедуры.

О судьбе звезды «Моей прекрасной няни» порассуждала Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово!». Как рассказали приглашенные на шоу эксперты, опухоль может прогрессировать при ЭКО в том случае, если она уже была, но ее не обнаружили.

Именно так могло случиться у Заворотнюк. По словам телеведущей, в нашей стране в настоящий момент достаточно высокотехнологичных медицинских центров. В них женщинам, мечтающим о детях, проводят самое тщательное и при этом бесплатное обследование всего организма, в том числе мозга. Малышева напомнила, что Анастасия в какой-то момент приняла решение обратиться к заграничным врачам.

«Очень часто отъезд играет злую шутку с людьми. Может быть, если бы Настя осталась в России, все было бы лучше. Может, и нет, мы не знаем. Но любви здесь точно было бы больше», – говорит доктор Малышева.

Напомним, представители актрисы не дают официальных комментариев о ее состоянии. Предположительно, у артистки диагностирована глиобластома. Быстрое развитие рака привело Заворотнюк в реанимацию. Медики вывели ее из комы, в которую она впала на несколько дней, сняли отек мозга и перевели в обычную палату. Накануне СМИ сообщили, что опухоль мозга у актрисы неоперабельна.