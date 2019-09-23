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«Это хороший игрок»: знатоки отреагировали на возвращение Александра Друзя

Магистр «Что? Где? Когда?» вернется за круглый стол после нашумевшего скандала.

«Это хороший игрок»: знатоки отреагировали на возвращение Александра Друзя
Телекомпания приняла извинения Александра Друзя. Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look

В свете новости о том, что магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь всё-таки вернется в игру после скандала на Первом канале, сайт Teleprogramma.pro решил узнать у других именитых знатоков, как они восприняли эту информацию. Ведь ранее своими действиями эрудит нанес ущерб репутации их клуба, за что потом просил прощения.

Государственный советник Михаил Борщевский порадовался за коллегу.

«Я всегда рад Саше. Я к нему очень хорошо отношусь», — тепло отозвался он.

А вот журналист и писатель Борис Бурда завил, что не следит за жизнью других знатоков, да и саму передачу уже не смотрит, но опального игрока похвалил.

«Я давно не играю, и не в курсе нынешних проблем в тусовке. А по поводу Александра Друзя могу сказать, что это хороший игрок», — сказал телеведущий в телефонном разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Напомним, что скоро стартует осенняя серия игр «Что? Где? Когда?», но пока без Друзя — он появится только в зимнем сезоне.

Вы тоже считаете, что без Друзя игра не будет той самой, какой ее полюбили зрители?

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Тэги:

«Что? Где? Когда?»Александр ДрузьПервый каналСкандал
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«Это хороший игрок»: знатоки отреагировали на возвращение Александра Друзя
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