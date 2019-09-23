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Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной

По данным СМИ, лечащие врачи не могут удалить новообразование из мозга актрисы.

Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Анастасия Заворотнюк на съемках телесериала. Фото: КП/Евгения Гусева

По официально не подтвержденным данным, Анастасия Заворотнюк оказалась на грани жизни и смерти из-за глиобластомы – опухоли мозга, которую у нее выявили после рождения младшей дочери. Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.

Согласно новой информации СМИ, онкологи вынесли свой вердикт артистке после трех недель исследований. Злокачественное новообразование якобы является неоперабельным, поэтому речи о хирургическом вмешательстве больше не идет. Теперь ее будут лечить только медикаментозно.

Анастасия находится в окружении близких ей людей – мамы и дочери, а также ее пиар-директора. Конечно, дежурит у постели и супруг Петр Чернышев, но ему пришлось на какое-то время покинуть избранницу из-за обязательств по работе, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк вышла из комы после того, как врачи смогли снять у нее отек мозга. Актрису перевели из реанимационного отделения в обычную палату и начали готовить к операции на мозге. Накануне Певица Катя Лель заявила, что звезду «Моей прекрасной няни» уже прооперировали.

«Очень хочется верить, что высшие силы дадут ей, вопреки всем прогнозам, новую жизнь», — надеется певица.

Опухоль Анастасии Заворотнюк может быть неоперабельна. Анастасия Заворотнюк. Фото: globallookpress
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Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
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