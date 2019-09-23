Жигунов отказался комментировать предполагаемый диагноз Заворотнюк

Бывший возлюбленной Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов отреагировал на предполагаемое заболевание актрисы. Напомним, по версии СМИ, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностирован рак головного мозга 4 степени, о котором она узнала около полугода назад. В настоящее время звезда находится на лечении к одной из клиник Москвы.

больше по теме Пациентка медцентра заявила, что лечение Заворотнюк приостановлено Женщина также подтвердила версию о парализации актрисы.

К сожалению, точной информации о ее состоянии у журналистов нет, поскольку ее близкие хранят молчание. Все, что известно – это свидетельства очевидцев, не имеющие под собой официальной основы. По одной из версий Анастасия пошла на поправку и пришла в себя после комы. По другой – врачи прекратили лечение актрисы и поддерживают только жизнедеятельность организма.

Издание Nation News попыталось узнать у актера и режиссера Сергея Жигунова информацию о бывшей возлюбленной и коллеге по съемочной площадке «Моей прекрасной няни». Однако он отказался давать комментарии, заявив, что его слова всегда перевирают.

«Теперь я просто молчу, извините», — ответил актер.

Напомним, Заворотнюк и Жигунов находились в отношениях с 2006 по 2008 год.