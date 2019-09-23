«Мне было страшно»: Савельева боялась остаться бездетной

Певица не скрывает, что о материнстве задумалась только в тридцать лет.

Саша Савельева воспитывает шестимесячного сына Леона вместе с супругом Кириллом Сафоновым. По словам знаменитости, ее возлюбленный с повышенной ответственностью реагирует на все, что касается их общего малыша. Так, актер постоянно закрывает все форточки, опасаясь сквозняков. К подобной предупредительности мужа Саша относится с юмором, считая, что Кирилл, тем не менее, вполне может претендовать на статус идеального отца.

«Муж очень трогательно и трепетно относится к сыну», — отметила Савельева в интервью Hello!

Кроме того, певица объяснила, почему после женитьбы они с мужем решили повременить с родительством. Молодые люди сыграли свадьбу еще в 2010 году. На тот момент Саше было всего двадцать пять лет. По словам артистки, она наслаждалась статусом замужней женщины, не представляя, что в их маленькой семье может появиться новый член семьи.

О материнстве Савельева задумалась только к тридцати годам. Однако из-за стресса и плотного рабочего графика завести ребенка супругам удалось только спустя пять лет, когда артистке исполнилось тридцать пять, а Кириллу — 45 лет. По словам певицы, еще до беременности ее посещали тревожные мысли.