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Анастасия Заворотнюк владеет недвижимостью на полмиллиарда рублей

У звезды несколько квартир и особняк в Подмосковье.

Анастасия Заворотнюк владеет недвижимостью на полмиллиарда рублей
Заворотнюк владеет элитной недвижимостью/globallookpress.com

В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ было рассказано о недвижимости, которой владеет актриса Анастасия Заворотнюк. Десять лет назад она купила две квартиры в жилом комплексе в Ялте. В одной живет сама актриса с семьей, когда приезжает в Крым, а в другой ее дети от второго брака – Майкл и Анна.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, страдает раком мозга/globallookpress.com

Надо сказать, что на внутренней отделке апартаментов звезда не экономила. В квартирах кожаные обои и белоснежная мебель. Везде мраморные стены, дорогая мозаика в тон. Как говорят эксперты-риелторы, такое жилье стоит сегодня в районе 30 миллионов рублей.

Также Анастасия Заворотнюк владеет квартирой площадью 190 квадратных метров. Она находится в жилом комплексе Москвы недалеко от «Мосфильма». Риелторы оценивают эту квартиру в 200 миллион рублей.

Кроме того, у Заворотнюк в поселке Крекшино есть особняк. Его стоимость, по оценкам риелторов, 120 миллионов рублей. Трехэтажный дом площадью 900 квадратных метров. Именно там Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас борется с раком мозга, жила с мамой, мужем и маленькой дочкой Милой до того, как оказалась, по неподтвержденным данным, в клинике. Таким образом, общая стоимость недвижимости, которой владеет актриса, приближается к сумме в полмиллиарда рублей, сообщает портал Dni.ru.

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Анастасия Заворотнюк владеет недвижимостью на полмиллиарда рублей
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