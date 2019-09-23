Катя Лель подтвердила, что медики провели Заворотнюк операцию

По словам певицы, теперь вся надежда на высшие силы.

Певица Катя Лель в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ подтвердила, что актриса Анастасия Заворотнюк перенесла операцию. Как отметила звездная исполнительница, теперь ей очень требуется помощь высших сил.

«Уже была операция. Ее прооперировали. Поэтому очень хочется верить, что это все получит положительный резонанс и высшие силы дадут ей, вопреки всем прогнозам, новую жизнь», — заявила Катя Лель.

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Отметим, что, по слухам, актриса Анастасия Заворотнюк находится в одном из московских медицинских центров в крайне тяжелом состоянии. У звезды примерно полгода назад, по неподтвержденным пока родственниками данным, была обнаружена глиобластома четвертой стадии — рак мозга.

Между тем родные актрисы ушли в глухую оборону. Они не комментируют информацию о состоянии Заворотнюк. Все попытки выйти с ними на связь пресекаются. По слухам, в палате актрисы дежурят ее супруг фигурист Петр Чернышев и родные.