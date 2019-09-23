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Мишулина после новостей о Заворотнюк вспомнила, как Солженицын победил рак

По словам актрисы, нужно всегда верить в чудо.

Мишулина после новостей о Заворотнюк вспомнила, как Солженицын победил рак
Мишулина высказалась о состоянии Заворотнюк/globallookpress.com

Актриса Карина Мишулина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, когда речь зашла о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, перед ней стоял пример писателя Александра Солженицына, который смог победить рак.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, в тяжелом состоянии/globallookpress.com

Когда писателю было 33 года, ему поставили неутешительный диагноз. У него была обнаружена опухоль желудка. Он был прооперирован в лагере, где отбывал наказание. В итоге ему удалось победить тяжелое онкологическое заболевание.

«Если верить СМИ, что это правда. Ну хочется верить в чудо. Говорят, что чудеса происходят. Даже от самых страшных болезней люди излечиваются. Есть примеры. Солженицын вылечился когда-то сам. Ну очень хочется верить. У нее маленький ребенок. Она прекрасная актриса. Скоро мы должны услышать, что ее перевели в обычную палату и она пойдет на поправку», — заявила Карина Мишулина.

Напомним, что, по слухам, Заворотнюк страдает раком мозга. Ее состояние оценивается, по неподтвержденной пока родственниками информации, как критическое.

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Александр СолженицынАнастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиКарина МишулинаПрограмма "Ты не поверишь!"
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Мишулина после новостей о Заворотнюк вспомнила, как Солженицын победил рак
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