Мишулина после новостей о Заворотнюк вспомнила, как Солженицын победил рак

Актриса Карина Мишулина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, когда речь зашла о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, перед ней стоял пример писателя Александра Солженицына, который смог победить рак.

Когда писателю было 33 года, ему поставили неутешительный диагноз. У него была обнаружена опухоль желудка. Он был прооперирован в лагере, где отбывал наказание. В итоге ему удалось победить тяжелое онкологическое заболевание.

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«Если верить СМИ, что это правда. Ну хочется верить в чудо. Говорят, что чудеса происходят. Даже от самых страшных болезней люди излечиваются. Есть примеры. Солженицын вылечился когда-то сам. Ну очень хочется верить. У нее маленький ребенок. Она прекрасная актриса. Скоро мы должны услышать, что ее перевели в обычную палату и она пойдет на поправку», — заявила Карина Мишулина.

Напомним, что, по слухам, Заворотнюк страдает раком мозга. Ее состояние оценивается, по неподтвержденной пока родственниками информации, как критическое.