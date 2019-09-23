Жена Эммануила Виторгана призналась, что скрывала рак

В минувшем августе у Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родилась вторая дочь. 57-летняя супруга артиста сохраняет цветущий вид, но мало кому известно, что в девяностые годы у нее был рак молочной железы.

О своей тяжелой болезни Млодик рассказала в эфире программы «Звезды сошлись». По словам женщины, недуг ее не сломил, а только сделал сильнее. Но первое, о чем она подумала, услышав диагноз – о родных. Она приняла решение не рассказывать родственникам о раке.

«Страшно было за родных. Я от мамы скрывала, пять лет ничего не говорила. Когда она узнала, у нее был ужас в глазах», – говорит жена Виторгана.

К счастью, Млодик смогла победить заболевание. она не смогла сдержать слез, когда делилась тяжелыми воспоминаниями.

«Главное — не унывать и верить», – подытожила Ирина.

В студии НТВ вместе с избранницей появился сам Виторган. Как и его жена, он когда-то тоже столкнулся с онкологией. Он тоже не сдался страшной болезни, вот уже много лет у него ремиссия. Эммануил Гедеонович отмечает, что в свои 79 лет предпочел бы проводить все свое время с супругой, но та убеждает его, что он должен продолжать работать. Млодик подтвердила: она уверена, что мужу только на пользу выходить на сцену в его возрасте.