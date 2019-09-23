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«Собрал друзей и попрощался»: Числов скрыл от родных, что болел ВИЧ

Мама актера узнала подробности диагноза сына только после его смерти.

«Собрал друзей и попрощался»: Числов скрыл от родных, что болел ВИЧ
Александр Числов. фото: Веленгурин Владимир "Комсомольская правда"

В конце лет скоропостижно скончался Александр Числов. За несколько недель до трагедии близкие забили тревогу. Актер не выходил из дома и почти ничего не ел. Благодаря Андрею Малахову мужчину госпитализировали. Он был сильно истощен. Александр Владимирович боялся, что у него отнимут квартиру. Он настороженно относился к сожителям и своей племяннице Светлане, поэтому не покидал жилье.

А вскоре после смерти Числова появились слухи, что он страдал алкоголизмом, психическим расстройством и даже был тяжело болен. Одни упоминали онкологию, а другие ВИЧ. Сплетни дошли и до мамы артиста Валентины Александровны. На днях она стала героиней передачи «Прямой эфир». Женщина показала телефонную запись разговора с терапевтом, который наблюдал за актером.

«Когда он к нам поступил, у него была двухсторонняя пневмонию, по рентгену. Это воспаление легких. Летом, четыре дня назад, он выписался под отказ, под расписку. Выписался из этой наркологической клиники, где лечил его доктор, который занимался больными алкоголизмом. Сам он говорил, что выпивает, и много. Неоднократно, когда мы с ним виделись на обходе, он просил у меня коньяк, стопку, но это все цитирую, то, что он у меня просил. Кушать он не хотел, лечиться он отказывался все время. Кроме того, помимо двухстороннего воспаления легких, дальше при обследовании выяснилось, что у него очень плохо работает печень, у него очень низкий гемоглобин, анемия. У всех больных при поступлении в больницу берется три анализа: это гепатит, сифилис и ВИЧ. Вот у него последний был положительный», — рассказала во время беседы с матерью артиста врач-терапевт.

Числов
У Числова было тяжелое заболевание. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Медик отметила, что Числов никакого лечения не проходил, хотя ВИЧ лечится. Она заявила, что бездействие мужчины и привело к такому исходу. «И алкоголь, и вот это вот заболевание — они вместе привели к таким непоправимым последствия, к сожалению», — пояснила врач.

Мама актера рассказала, что сын незадолго до смерти признался ей, что у него трудноизлечимая болезнь, но название не уточнил. Тогда он отметил, что не знает, кто мог его заразить. «Он сказал, что умрет в октябре месяце. Собрал друзей и попрощался с ними. Мы об этой болезни не знали ничего», — добавила Валентина Александровна.

Числов
Числов поступил в больницу с пневмонией. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

А вот племянница Числова назвала сведения о ВИЧ враньем. «Откуда вы такое берете? Вы нормальные? У него основной диагноз — застойная пневмония!» — стала негодовать девушка. Светлана заверила, что впервые слышит о таком диагнозе, и попросила называть имя врача, который распространяет такую информацию. Гости в студии ей не поверили, так как своей маме артист о болезни успел рассказать. Они уверены, что девушка тоже обо всем знала.

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«Собрал друзей и попрощался»: Числов скрыл от родных, что болел ВИЧ
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