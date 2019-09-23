ЦСКА обыграл «Краснодар» и стал вторым в российском чемпионате

ЦСКА и «Краснодар», потерпев поражение в еврокубковых встречах, 22 сентября сыграли друг против друга в матче российского чемпионата. К счастью, в этот вечер на «ВЭБ Арене» игра шла не в одни ворота – «армейцы» забили три мяча, но и на счету «Краснодара» оказалось два гола.

В составы и расстановки игроков перед этим матчем оба тренера внесли некоторые изменения. У «Краснодара», который на минувшей неделе договорился о расторжении контракта с освобожденным из колонии Павлом Мамаевым, одним из самых интересных моментов стал дебют бразильского полузащитника Кайо – болельщикам было любопытно увидеть этого парня в деле, однако ничего сверхъестественного он в итоге не показал.

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По итогам первого тайма гостям не везло – на 32-й минуте, после попадания мяча в руку Скопинцеву, был назначен одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Влашич, пропустили пенальти, в последующие 10 минут «Краснодар» пропустил еще два раза, но уже с игры.

Переломить ход битвы Олегу Мусаеву удалось благодаря грамотным заменам. Вместо Скопинцева и Уткина на поле вышли Сулейманов и Берг. Последний стал автором двух забитых в ворота ЦСКА голов, но «быки», тем не менее, проиграли.

По итогам 10-го тура места в Премьер-лиге распределились так: на первом месте с 23 очками идет «Зенит», в спину ему дышат армейцы Москвы, набравшие 22 очка. «Ростов», «Краснодар» и «Локомотив» занимают 3–5 строчки соответственно. Ниже всех в турнирной таблице расположились самарские «Крылья Советов».