«Это незаконно»: Петросян пожаловался на Степаненко, которая не пускает его в дом

Комик не может забрать личные вещи, документы и файлы из компьютера.

Евгений Петросян не может попасть в свой московский дом в Зачатьевском переулке и забрать оттуда личные вещи. Об этом он рассказал в своем блоге.

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По словам артиста, эта проблема существует больше года. В доме, где обосновалась его жена Елена Степаненко, остались его рабочие документы, архив с видеозаписями программ, его рукописи, компьютер с важными для него файлами, старинные книги и другие личные вещи. По выражению Евгения Вагановича, его бывшая супруга «оккупировала дом», из-за чего он не может работать в полную силу. «Все это, конечно, незаконно», — считает артист.

Петросян также посетовал, что как раз в библиотеке этого дома ранее он снимал программу «Смехопанорама», теперь это невозможно. Но, тем не менее, передача будет выходить и дальше, отметив вскоре свой тысячный выпуск.

Артист сказал, что его ничто не сломит и из строя не вытолкнет. «Чем сложнее путь, тем больше мускул в теле!» — заявил он.

Напомним, после 32 лет брака Евгений Петросян разошелся с Еленой Степаненко в ноябре прошлого года. По слухам, в разрыве виновата его молодая помощница Татьяна Брухунова, с которой у артиста якобы роман. Известно, что недавно они вместе провели отпуск в Париже.