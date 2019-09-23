В Красноярске установили памятник Дмитрию Хворостовскому

В Красноярске открыли памятник скончавшемуся в 2017 году Дмитрию Хворостовскому. Как стало известно, монумент появился в сквере недалеко от Сибирского госинститута искусств – там артист получил образование по классу заслуженного деятеля. На открытии памятника присутствовала семья Дмитрия – родители Александр и Людмила, вдова Флоранс, дети Хворостовского и близкие друзья четы. Лично приехал и губернатор края Александр Усс.

В пресс-службе губернатора отметили, что годом назад в этом же месте была заложена капсула с прахом знаменитого артиста – место для нее выбирали родственники Хворостовского. Для поиска исполнителей монумента в регионе проводился специальный конкурс – он стартовал в 2018 году. Итоговое право реализовать проект предоставили скульптору Владимиру Усову и доценту кафедры «Скульптура» Сибирского института искусств Андрею Касаткину. Памятник реализовали из бронзы – его высота достигает 3,5 метра. По признанию папы Дмитрия Хворостовского, именно эта работа наиболее полно передает характер его талантливого сына при жизни.