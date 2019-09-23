Звезда «Фитнеса» объяснила, как за два месяца сбросить 20 килограммов

Поклонники ждали и дождались. Уже 23 сентября на телеканале «Супер» стартует второй сезон сериала «Фитнес». Кроме новых сюжетных поворотов, зрители с трудом узнают и главную героиню — Асю Королеву.
Накануне съемок продюсеры поставили перед девушкой непростую задачу — похудеть на 20 килограмм. Тем тяжелее, что у Софьи Зайки было всего-то два месяца, чтобы справиться с задачей.
«Кардио-нагрузки, ходьба каждый день по два десятка километров, дробное питание, в котором акцент был сделан на мясо и белки. И потом нужно обязательно делать массаж, он очень хорошо помогает», — поделилась с корреспондентом Teleprogramma.pro актриса.
Софья добавила, что самыми легкими оказались первые три недели, когда вес легко уходил… А вот после организм «стал сопротивляться».
«Плюнула и начала худеть по-своему, интуитивно. Конечно, я не ела хлеба, мучного и сладостей, не пила соков, но могла в первой половине дня съесть конфетку, и психологически этого было достаточно», — добавила Зайка.
Напомним, ради съемок девушке также пришлось научиться боксировать. Поначалу Софье было трудно ударить человека, однако вскоре она вошла во вкус… И теперь посещает тренировки в свободное время ради удовольствия.